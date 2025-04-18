INFinitar Coin Fiyatı (INF)
Bugün için canlı INFinitar Coin (INF) fiyatı, 0.00000564 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. INF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
INFinitar Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki INFinitar Coin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki INF / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, INF fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, INFinitar Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, INFinitar Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0000011121.
Son 60 gün içerisinde, INFinitar Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0000050335.
Son 90 gün içerisinde, INFinitar Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.00008569137124411033.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0000011121
|-19.71%
|60 Gün
|$ -0.0000050335
|-89.24%
|90 Gün
|$ -0.00008569137124411033
|-93.82%
En güncel INFinitar Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
In the current era, the gaming industry has witnessed the meteoric rise of Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) games, captivating audiences across the globe. These highly competitive titles have not only generated billions in revenue but have also fostered thriving communities and professional esports scenes. Infinitar, as a MOBA game built on the principles of Web3, is poised to redefine the gaming experience and serve as a gateway to the emerging Metaverse. Game Modes: Infinitar supports multiple arena modes, including 421 levels of personal ranking, 3v3, and 5v5 battles, catering to diverse player preferences. Heroes and Costumes: The game offers a wide variety of hero characters and costumes, each with unique strengths, weapons, and skills, allowing players to customize their gameplay experience. Social System: Infinitar enhances the overall gaming experience by incorporating social interactions both inside and outside the game, fostering a strong community. NFT Marketplace: The game features an NFT marketplace that facilitates the buying and selling of various NFT items, promoting decentralized ownership and digital scarcity. Game Economic Model: Infinitar employs an economic model with extensive consumption and usage scenarios, ensuring a sustainable in-game economy. Token and Economy The game's token, INF, plays a central role in the Infinitar ecosystem. Players can use INF to acquire blind boxes, which unlock a variety of heroes and weapons, further enhancing their gaming experience. Additionally, the INF token serves as the medium of exchange in the NFT marketplace, where players can trade heroes and other items.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 INF / VND
₫0.14461524
|1 INF / AUD
A$0.0000087984
|1 INF / GBP
￡0.00000423
|1 INF / EUR
€0.0000049068
|1 INF / USD
$0.00000564
|1 INF / MYR
RM0.000024816
|1 INF / TRY
₺0.0002143764
|1 INF / JPY
¥0.0008030232
|1 INF / RUB
₽0.0004634388
|1 INF / INR
₹0.0004815432
|1 INF / IDR
Rp0.095593206
|1 INF / KRW
₩0.0079999452
|1 INF / PHP
₱0.0003197316
|1 INF / EGP
￡E.0.0002883168
|1 INF / BRL
R$0.000032712
|1 INF / CAD
C$0.0000077832
|1 INF / BDT
৳0.0006848652
|1 INF / NGN
₦0.0090384384
|1 INF / UAH
₴0.0002328192
|1 INF / VES
Bs0.00040044
|1 INF / PKR
Rs0.0015815688
|1 INF / KZT
₸0.0029512992
|1 INF / THB
฿0.0001880376
|1 INF / TWD
NT$0.0001834128
|1 INF / AED
د.إ0.0000206988
|1 INF / CHF
Fr0.0000045684
|1 INF / HKD
HK$0.0000437664
|1 INF / MAD
.د.م0.0000522264
|1 INF / MXN
$0.0001111644