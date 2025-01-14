Infinitecoin Fiyatı (IFC)
Bugün için canlı Infinitecoin (IFC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 311.26K USD. IFC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Infinitecoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 317.70 USD
- Gün içindeki Infinitecoin fiyat değişimi -6.66%
- Dolaşımdaki arz: 111.19B USD.
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Gün içerisinde, Infinitecoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Infinitecoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Infinitecoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Infinitecoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-6.66%
|30 Gün
|$ 0
|-37.79%
|60 Gün
|$ 0
|+27.41%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Infinitecoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.02%
-6.66%
-31.77%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Infinitecoin is a Litecoin fork and uses the scrypt Proof-of-Work hashing algorithm. It has a 30-second block target and the difficulty retargets every hour. There is a total of 90.6 billion Infinitecoin. Block rewards are 524,288 Infinitecoin per block and halves every 86,400 blocks (roughly 1 month). Infinitecoin was launched on 5 June 2013.
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