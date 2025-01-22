Infinity Exchange Fiyatı (IEX)
Bugün için canlı Infinity Exchange (IEX) fiyatı, 0.555948 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. IEX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Infinity Exchange Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.75K USD
- Gün içindeki Infinity Exchange fiyat değişimi +5.47%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Infinity Exchange / USD fiyat değişimi, $ +0.02881475.
Son 30 gün içerisinde, Infinity Exchange / USD fiyat değişimi, $ -0.2247489283.
Son 60 gün içerisinde, Infinity Exchange / USD fiyat değişimi, $ -0.1741721705.
Son 90 gün içerisinde, Infinity Exchange / USD fiyat değişimi, $ -0.2112754473577828.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.02881475
|+5.47%
|30 Gün
|$ -0.2247489283
|-40.42%
|60 Gün
|$ -0.1741721705
|-31.32%
|90 Gün
|$ -0.2112754473577828
|-27.53%
En güncel Infinity Exchange fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.66%
+5.47%
-27.78%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
IEX aims to bring real-world assets (RWAs) into the digital trading realm through innovative blockchain, NFT, and AI technologies. As the first RWA exchange regulated by top financial regulatory bodies on a public blockchain, IEX combines extensive financial and technological expertise to provide regulated on-chain RWA and digital financial trading solutions. IEX explores and establish technical standards, best practices, and industry guidance for on-chain real-world assets to improve the quality and efficiency of on-chain real-world assets.
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