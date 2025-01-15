Ink Fantom Fiyatı (INK)
Bugün için canlı Ink Fantom (INK) fiyatı, 0.206593 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. INK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ink Fantom Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.46 USD
- Gün içindeki Ink Fantom fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Ink Fantom / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ink Fantom / USD fiyat değişimi, $ -0.0526347109.
Son 60 gün içerisinde, Ink Fantom / USD fiyat değişimi, $ +0.0111839740.
Son 90 gün içerisinde, Ink Fantom / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0526347109
|-25.47%
|60 Gün
|$ +0.0111839740
|+5.41%
|90 Gün
|$ 0
|--
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