Instadapp ETH v2 Fiyatı (IETH V2)
Bugün için canlı Instadapp ETH v2 (IETH V2) fiyatı, 3,821.44 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. IETH V2 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Instadapp ETH v2 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Instadapp ETH v2 fiyat değişimi -0.56%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Instadapp ETH v2 / USD fiyat değişimi, $ -21.642917979456.
Son 30 gün içerisinde, Instadapp ETH v2 / USD fiyat değişimi, $ -579.6344906240.
Son 60 gün içerisinde, Instadapp ETH v2 / USD fiyat değişimi, $ +339.5494654720.
Son 90 gün içerisinde, Instadapp ETH v2 / USD fiyat değişimi, $ +850.1724728307844.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -21.642917979456
|-0.56%
|30 Gün
|$ -579.6344906240
|-15.16%
|60 Gün
|$ +339.5494654720
|+8.89%
|90 Gün
|$ +850.1724728307844
|+28.61%
En güncel Instadapp ETH v2 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.65%
-0.56%
+2.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Instadapp is a DeFi (decentralized finance) management platform that allows users to seamlessly access and manage multiple DeFi protocols through a single interface. It provides an easy-to-use dashboard for users to monitor their DeFi positions and execute transactions across multiple protocols with a few clicks. What makes your project unique? Instadapp stands out in the DeFi space by providing a user-friendly interface and allowing users to manage multiple protocols in one place. It also offers advanced features such as automatic portfolio rebalancing, multi-step transactions, and advanced lending strategies. History of your project. Instadapp was founded in 2018 by Sowmay Jain and Samyak Jain. The project started as a simple tool for managing MakerDAO CDPs Collateralized Debt Positions, but has since grown to support multiple protocols and become a popular DeFi management platform. What’s next for your project? Instadapp is constantly improving its platform and adding support for new protocols. They have recently launched their Avocado wallet their entry into Account Abstraction What can your token be used for? iETH v2 is a tokenized deposit from the Instadapp Lite Vaults
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