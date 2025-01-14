INSURANCE Fiyatı (INSURANCE)
Bugün için canlı INSURANCE (INSURANCE) fiyatı, 21.58 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 403.73M USD. INSURANCE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
INSURANCE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 21.71K USD
- Gün içindeki INSURANCE fiyat değişimi +4.13%
- Dolaşımdaki arz: 18.70M USD.
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Gün içerisinde, INSURANCE / USD fiyat değişimi, $ +0.856066.
Son 30 gün içerisinde, INSURANCE / USD fiyat değişimi, $ +20.7448151560.
Son 60 gün içerisinde, INSURANCE / USD fiyat değişimi, $ +155.9470693820.
Son 90 gün içerisinde, INSURANCE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.856066
|+4.13%
|30 Gün
|$ +20.7448151560
|+96.13%
|60 Gün
|$ +155.9470693820
|+722.65%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel INSURANCE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.05%
+4.13%
+44.55%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We are a team of experienced professionals dedicated to providing comprehensive insurance solutions for the digital and physical asset ecosystem. Our mission is to empower individuals and businesses to operate confidently in an evolving world. We strive to create a secure and reliable environment for all your valuable assets. Our mission is to bridge the gap between traditional insurance and the evolving world of digital assets and physical property. We aim to provide accessible, reliable, and comprehensive coverage that empowers our clients to navigate the complexities of the modern financial landscape with confidence.
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|1 INSURANCE / AUD
A$34.7438
|1 INSURANCE / GBP
￡17.4798
|1 INSURANCE / EUR
€20.9326
|1 INSURANCE / USD
$21.58
|1 INSURANCE / MYR
RM97.3258
|1 INSURANCE / TRY
₺765.6584
|1 INSURANCE / JPY
¥3,395.613
|1 INSURANCE / RUB
₽2,214.9712
|1 INSURANCE / INR
₹1,872.4966
|1 INSURANCE / IDR
Rp353,770.4352
|1 INSURANCE / PHP
₱1,265.2354
|1 INSURANCE / EGP
￡E.1,088.9268
|1 INSURANCE / BRL
R$131.4222
|1 INSURANCE / CAD
C$30.8594
|1 INSURANCE / BDT
৳2,623.049
|1 INSURANCE / NGN
₦33,457.2004
|1 INSURANCE / UAH
₴914.992
|1 INSURANCE / VES
Bs1,143.74
|1 INSURANCE / PKR
Rs6,014.346
|1 INSURANCE / KZT
₸11,460.2748
|1 INSURANCE / THB
฿748.826
|1 INSURANCE / TWD
NT$714.0822
|1 INSURANCE / CHF
Fr19.6378
|1 INSURANCE / HKD
HK$167.8924
|1 INSURANCE / MAD
.د.م217.7422