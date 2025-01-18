Intelly Fiyatı (INTL)
Bugün için canlı Intelly (INTL) fiyatı, 0.129377 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. INTL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Intelly Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 24.65K USD
- Gün içindeki Intelly fiyat değişimi +0.15%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Intelly / USD fiyat değişimi, $ +0.00019554.
Son 30 gün içerisinde, Intelly / USD fiyat değişimi, $ -0.0000098067.
Son 60 gün içerisinde, Intelly / USD fiyat değişimi, $ -0.0012138926.
Son 90 gün içerisinde, Intelly / USD fiyat değişimi, $ +0.01843246589749192.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00019554
|+0.15%
|30 Gün
|$ -0.0000098067
|-0.00%
|60 Gün
|$ -0.0012138926
|-0.93%
|90 Gün
|$ +0.01843246589749192
|+16.61%
En güncel Intelly fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
+0.15%
+0.40%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What Is Intelly (INTL)? Intelly is a blockchain-based real estate company that is creating an easy-to-use, reliable investment platform and a liquid real estate marketplace where wealth can be stored, and yields can be collected. With the help of Blockchain technology, Intelly shapes real estate transactions to be much simpler and faster with smart contracts and tokenization. The Intelly token (INTL) will lead investors to obtain real estate profitability with various investment possibilities on the Intelly Platform. This will mainly be utilized for real estate investments all around the globe. In real estate, as the investment size gets larger, the profitability of the investment exponentially increases. By combining the funding capacity of its community, Intelly allows investors to make small ticket-sized high yield investments.
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