interBTC Fiyatı (IBTC)
Bugün için canlı interBTC (IBTC) fiyatı, 95,947 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. IBTC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
interBTC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 148.48K USD
- Gün içindeki interBTC fiyat değişimi +5.05%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki IBTC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, IBTC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, interBTC / USD fiyat değişimi, $ +4,612.65.
Son 30 gün içerisinde, interBTC / USD fiyat değişimi, $ -7,277.1194044000.
Son 60 gün içerisinde, interBTC / USD fiyat değişimi, $ +1,680.5692732000.
Son 90 gün içerisinde, interBTC / USD fiyat değişimi, $ +26,400.02527910868.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +4,612.65
|+5.05%
|30 Gün
|$ -7,277.1194044000
|-7.58%
|60 Gün
|$ +1,680.5692732000
|+1.75%
|90 Gün
|$ +26,400.02527910868
|+37.96%
En güncel interBTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.01%
+5.05%
-5.24%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
interBTC is a 1:1 Bitcoin backed asset that can be used to invest, earn and pay with BTC across the DeFi ecosystem on Polkadot, Ethereum, Cosmos and many more. What makes interBTC unique is the strict dedication to being trustless and decentralized: 1) Secured by Insurance. Vaults lock collateral on the interBTC parachain in various digital assets - in a MakerDAO-inspired multi-collateral system. If Vaults misbehave, their collateral is slashed and users reimbursed. As a user, you only trust that Bitcoin and the DeFi platform you use are secure. 2) Radically Open. Anyone can become a Vault and help secure interBTC, anytime. Yes, you can run your own Vault!
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 IBTC / AUD
A$154,474.67
|1 IBTC / GBP
￡78,676.54
|1 IBTC / EUR
€93,068.59
|1 IBTC / USD
$95,947
|1 IBTC / MYR
RM431,761.5
|1 IBTC / TRY
₺3,403,240.09
|1 IBTC / JPY
¥15,175,936.99
|1 IBTC / RUB
₽9,925,717.15
|1 IBTC / INR
₹8,305,172.32
|1 IBTC / IDR
Rp1,572,901,387.68
|1 IBTC / PHP
₱5,634,007.84
|1 IBTC / EGP
￡E.4,839,566.68
|1 IBTC / BRL
R$581,438.82
|1 IBTC / CAD
C$137,204.21
|1 IBTC / BDT
৳11,670,033.61
|1 IBTC / NGN
₦148,985,542.13
|1 IBTC / UAH
₴4,059,517.57
|1 IBTC / VES
Bs5,085,191
|1 IBTC / PKR
Rs26,740,428.9
|1 IBTC / KZT
₸50,926,748.66
|1 IBTC / THB
฿3,331,279.84
|1 IBTC / TWD
NT$3,165,291.53
|1 IBTC / CHF
Fr87,311.77
|1 IBTC / HKD
HK$746,467.66
|1 IBTC / MAD
.د.م966,186.29