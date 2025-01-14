Interest Compounding ETH Index Logosu

Interest Compounding ETH Index Fiyatı (ICETH)

USD

Interest Compounding ETH Index (ICETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3,616.81
$3,616.81$3,616.81
+0.40%(1D)

Bugünkü Interest Compounding ETH Index (ICETH) Fiyatı

Bugün için canlı Interest Compounding ETH Index (ICETH) fiyatı, 3,616.81 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.94M USD. ICETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Interest Compounding ETH Index Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 143.84 USD
- Gün içindeki Interest Compounding ETH Index fiyat değişimi +0.41%
- Dolaşımdaki arz: 2.19K USD.

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USD Bazında Interest Compounding ETH Index (ICETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Interest Compounding ETH Index / USD fiyat değişimi, $ +14.81.
Son 30 gün içerisinde, Interest Compounding ETH Index / USD fiyat değişimi, $ -571.2136537300.
Son 60 gün içerisinde, Interest Compounding ETH Index / USD fiyat değişimi, $ +193.1412708100.
Son 90 gün içerisinde, Interest Compounding ETH Index / USD fiyat değişimi, $ +732.238314925039.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +14.81+0.41%
30 Gün$ -571.2136537300-15.79%
60 Gün$ +193.1412708100+5.34%
90 Gün$ +732.238314925039+25.38%

Interest Compounding ETH Index (ICETH) Fiyat Analizi

En güncel Interest Compounding ETH Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,600.5
$ 3,600.5$ 3,600.5

$ 3,699.46
$ 3,699.46$ 3,699.46

$ 4,515.2
$ 4,515.2$ 4,515.2

--

+0.41%

-12.99%

Interest Compounding ETH Index (ICETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7.94M
$ 7.94M$ 7.94M

$ 143.84
$ 143.84$ 143.84

2.19K
2.19K 2.19K

Interest Compounding ETH Index (ICETH) Nedir?

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Interest Compounding ETH Index (ICETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

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ICETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ICETH / AUD
A$5,823.0641
1 ICETH / GBP
2,929.6161
1 ICETH / EUR
3,508.3057
1 ICETH / USD
$3,616.81
1 ICETH / MYR
RM16,311.8131
1 ICETH / TRY
128,324.4188
1 ICETH / JPY
¥569,105.0535
1 ICETH / RUB
371,229.3784
1 ICETH / INR
313,830.6037
1 ICETH / IDR
Rp59,291,957.7264
1 ICETH / PHP
212,053.5703
1 ICETH / EGP
￡E.182,504.2326
1 ICETH / BRL
R$22,026.3729
1 ICETH / CAD
C$5,172.0383
1 ICETH / BDT
439,623.2555
1 ICETH / NGN
5,607,429.8878
1 ICETH / UAH
153,352.744
1 ICETH / VES
Bs191,690.93
1 ICETH / PKR
Rs1,008,004.947
1 ICETH / KZT
1,920,743.1186
1 ICETH / THB
฿125,503.307
1 ICETH / TWD
NT$119,680.2429
1 ICETH / CHF
Fr3,291.2971
1 ICETH / HKD
HK$28,138.7818
1 ICETH / MAD
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