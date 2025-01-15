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Invesco QQQ Trust Defichain Fiyatı (DQQQ)

USD

Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) Canlı Fiyat Grafiği

$23.88
$23.88$23.88
0.00%(1D)

Bugünkü Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) Fiyatı

Bugün için canlı Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) fiyatı, 23.88 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DQQQ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Invesco QQQ Trust Defichain Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Invesco QQQ Trust Defichain fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Invesco QQQ Trust Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Invesco QQQ Trust Defichain / USD fiyat değişimi, $ +5.1663042720.
Son 60 gün içerisinde, Invesco QQQ Trust Defichain / USD fiyat değişimi, $ -18.4325182800.
Son 90 gün içerisinde, Invesco QQQ Trust Defichain / USD fiyat değişimi, $ -17.48559011620269.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +5.1663042720+21.63%
60 Gün$ -18.4325182800-77.18%
90 Gün$ -17.48559011620269-42.27%

Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) Fiyat Analizi

En güncel Invesco QQQ Trust Defichain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) Kaynağı

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DQQQ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DQQQ / AUD
A$38.4468
1 DQQQ / GBP
19.3428
1 DQQQ / EUR
23.1636
1 DQQQ / USD
$23.88
1 DQQQ / MYR
RM107.46
1 DQQQ / TRY
847.0236
1 DQQQ / JPY
¥3,771.846
1 DQQQ / RUB
2,463.6996
1 DQQQ / INR
2,066.3364
1 DQQQ / IDR
Rp391,475.3472
1 DQQQ / PHP
1,401.9948
1 DQQQ / EGP
￡E.1,204.5072
1 DQQQ / BRL
R$144.474
1 DQQQ / CAD
C$34.1484
1 DQQQ / BDT
2,904.5244
1 DQQQ / NGN
37,080.6252
1 DQQQ / UAH
1,010.3628
1 DQQQ / VES
Bs1,265.64
1 DQQQ / PKR
Rs6,661.0872
1 DQQQ / KZT
12,675.0264
1 DQQQ / THB
฿828.8748
1 DQQQ / TWD
NT$787.0848
1 DQQQ / CHF
Fr21.7308
1 DQQQ / HKD
HK$185.7864
1 DQQQ / MAD
.د.م240.4716