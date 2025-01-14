Iolend Fiyatı (IOL)
Bugün için canlı Iolend (IOL) fiyatı, 0.171528 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.93M USD. IOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Iolend Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.12K USD
- Gün içindeki Iolend fiyat değişimi -6.03%
- Dolaşımdaki arz: 17.08M USD.
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Gün içerisinde, Iolend / USD fiyat değişimi, $ -0.0110077679245547.
Son 30 gün içerisinde, Iolend / USD fiyat değişimi, $ -0.0515458964.
Son 60 gün içerisinde, Iolend / USD fiyat değişimi, $ +0.0483589919.
Son 90 gün içerisinde, Iolend / USD fiyat değişimi, $ +0.0235248888604091.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0110077679245547
|-6.03%
|30 Gün
|$ -0.0515458964
|-30.05%
|60 Gün
|$ +0.0483589919
|+28.19%
|90 Gün
|$ +0.0235248888604091
|+15.89%
En güncel Iolend fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.86%
-6.03%
-18.34%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Iolend is native lending market built on Iota EVM. Iolend is designed to aggregate the most attractive yield opportunities on the network. This is achieved through integrated yield-bearing collateral and automated smart leverage tools built atop decentralized borrowing markets. This allows users to capture multiple yield sources simultaneously while leveraging the returns. The prospect of efficient capital utilization creates various yield opportunities and yield arbitrage for users of the protocol. There is a wide range of strategies that can be employed via ioLend, and we ensure they remain decentralized and open for exploration. ioLend also focuses on maintaining protocol sustainability and balancing revenues with incentives, as well as establishing strong utility for the IOL token.
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