Iustitia Coin Fiyatı (IUS)
Bugün için canlı Iustitia Coin (IUS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 35,24K USD. IUS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Iustitia Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Iustitia Coin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 92,23B USD.
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Gün içerisinde, Iustitia Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Iustitia Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Iustitia Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Iustitia Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
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|30 Gün
|$ 0
|+%37,42
|60 Gün
|$ 0
|-%34,02
|90 Gün
|$ 0
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En güncel Iustitia Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Iustitia is the Greek goddess of justice, known in our modern world as the lady of justice. The Greek Iustitia goddess represents moral excellence as her vision was to create laws of justice made by people and followed by people. This is what inspired our Iustitia coin (IUS), a cryptocurrency that will focus on: -Achieving justice to our mother nature. -Massive scale of green initiatives to be executed by people. -Decentralized and can not be controlled by any bank. From here emerged the Iustitia coin (IUS), to be fair to our mother nature, that is a green coin with zero-emission, where no energy is required to mine the coin as it is 100% pre-mined through using green energy. All transactions will be verified by using insignificant power. The coin will support the green initiatives around the globe, fulfilling the impartiality in our vision. Iustitia coin (IUS) will model justice, uprightness, equity, and impartiality.
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