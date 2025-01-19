Ivy Live Fiyatı (IVY)
Bugün için canlı Ivy Live (IVY) fiyatı, 0.00000274 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. IVY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ivy Live Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 215.08K USD
- Gün içindeki Ivy Live fiyat değişimi -3.71%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Ivy Live / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ivy Live / USD fiyat değişimi, $ +0.0000011081.
Son 60 gün içerisinde, Ivy Live / USD fiyat değişimi, $ -0.0000003123.
Son 90 gün içerisinde, Ivy Live / USD fiyat değişimi, $ +0.000000496136517822157.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.71%
|30 Gün
|$ +0.0000011081
|+40.45%
|60 Gün
|$ -0.0000003123
|-11.39%
|90 Gün
|$ +0.000000496136517822157
|+22.11%
En güncel Ivy Live fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.26%
-3.71%
-15.52%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Web3 focused social networking platform. What makes your project unique? no fake accounts on the social network (thanks to KYC) and no sponsored content. (app revenue depends on paid subscriptions) The history of your project. The promotional website and social media of the project were created. Added liquidity to dex What's next for your project? create a list of beta testers for the project (on ivy live.io) What can your token be used for? subscription payment for the application and other payments for the application
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€0.0000026578
|1 IVY / USD
$0.00000274
|1 IVY / MYR
RM0.00001233
|1 IVY / TRY
₺0.0000970782
|1 IVY / JPY
¥0.0004281798
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₽0.0002808226
|1 IVY / INR
₹0.0002372292
|1 IVY / IDR
Rp0.0449180256
|1 IVY / PHP
₱0.000160427
|1 IVY / EGP
￡E.0.000138096
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R$0.000016714
|1 IVY / CAD
C$0.0000039456
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