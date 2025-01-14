Ixcoin Fiyatı (IXC)
Bugün için canlı Ixcoin (IXC) fiyatı, 0.073909 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.55M USD. IXC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ixcoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 33.80 USD
- Gün içindeki Ixcoin fiyat değişimi -1.87%
- Dolaşımdaki arz: 21.00M USD.
MEXC'deki IXC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, IXC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Ixcoin / USD fiyat değişimi, $ -0.00141492818935812.
Son 30 gün içerisinde, Ixcoin / USD fiyat değişimi, $ +0.0129547251.
Son 60 gün içerisinde, Ixcoin / USD fiyat değişimi, $ +0.0850120829.
Son 90 gün içerisinde, Ixcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00141492818935812
|-1.87%
|30 Gün
|$ +0.0129547251
|+17.53%
|60 Gün
|$ +0.0850120829
|+115.02%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ixcoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.21%
-1.87%
-7.18%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
iXcoin is one of the first Bitcoin clone created on 7 May 2011 just a few weeks after Namecoin. iXcoin will reach maturity about 18 years before Bitcoin. By mid-2013, the number of iXcoin and Bitcoin will reach parity for a brief moment. iXcoin switched to merged mining with Bitcoin in 2012 and this helped increase the total hashrate of both currencies and make it more secure to 51% attack. Merged mining allows Bitcoin miners to mine multiple coins at the same time.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 IXC / AUD
A$0.11899349
|1 IXC / GBP
￡0.05986629
|1 IXC / EUR
€0.07169173
|1 IXC / USD
$0.073909
|1 IXC / MYR
RM0.3325905
|1 IXC / TRY
₺2.62303041
|1 IXC / JPY
¥11.63918932
|1 IXC / RUB
₽7.59341066
|1 IXC / INR
₹6.40125849
|1 IXC / IDR
Rp1,211.62275696
|1 IXC / PHP
₱4.32663286
|1 IXC / EGP
￡E.3.73314359
|1 IXC / BRL
R$0.45010581
|1 IXC / CAD
C$0.10568987
|1 IXC / BDT
৳8.98363895
|1 IXC / NGN
₦114.58703542
|1 IXC / UAH
₴3.1337416
|1 IXC / VES
Bs3.917177
|1 IXC / PKR
Rs20.5984383
|1 IXC / KZT
₸39.25011354
|1 IXC / THB
฿2.56316412
|1 IXC / TWD
NT$2.44343154
|1 IXC / CHF
Fr0.06725719
|1 IXC / HKD
HK$0.57501202
|1 IXC / MAD
.د.م0.74574181