JACKBOT Fiyatı (JBOT)
Bugün için canlı JACKBOT (JBOT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. JBOT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
JACKBOT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.02 USD
- Gün içindeki JACKBOT fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, JACKBOT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, JACKBOT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, JACKBOT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, JACKBOT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-20.21%
|60 Gün
|$ 0
|-30.23%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel JACKBOT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-1.64%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introducing the JACKBOT slot machine, a captivating Telegram Bot designed to provide users with an immersive and thrilling gaming experience. The bot showcases a sophisticated 3-slot mechanism adorned with 8 distinct symbols, each adding an element of excitement to the gameplay. From classic fruits like Lemon, Grape, and Tomato to iconic symbols such as BAR, Green 7s, Golden 7s, and the unique Green and Golden JBOT logos, the variety of symbols enhances the visual appeal and anticipation of each spin. With a total of 512 possible combinations, the JACKBOT slot machine ensures a dynamic and unpredictable gaming environment. What sets it apart is not only the entertaining gameplay but also the diverse winning probabilities, offering players the chance to achieve rare and high-reward outcomes. Whether you're a seasoned slot enthusiast or a casual player, the JACKBOT Telegram Bot promises an engaging and rewarding experience with its carefully crafted design and exciting winning possibilities.
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