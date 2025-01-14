JAW Fiyatı (JAW)
Bugün için canlı JAW (JAW) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 8.05K USD. JAW / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
JAW Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.82 USD
- Gün içindeki JAW fiyat değişimi +3.87%
- Dolaşımdaki arz: 999.58M USD.
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Gün içerisinde, JAW / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, JAW / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, JAW / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, JAW / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.87%
|30 Gün
|$ 0
|-42.94%
|60 Gün
|$ 0
|-94.54%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel JAW fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+3.87%
-16.90%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Jaw is a meme coin based on a playful little shark. It aims to engage the cryptocurrency community through its unique branding and themes derived from internet culture. The project encourages participation and interaction among users, creating a space for fun and creativity within the crypto ecosystem. By focusing on community-driven initiatives, Jaw seeks to carve out its niche in the growing world of meme coins.
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