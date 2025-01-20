JD Coin Fiyatı (JDC)
Bugün için canlı JD Coin (JDC) fiyatı, 0.0166804 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. JDC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
JD Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.25K USD
- Gün içindeki JD Coin fiyat değişimi +743.44%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki JDC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, JDC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, JD Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.01470274.
Son 30 gün içerisinde, JD Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.0315526262.
Son 60 gün içerisinde, JD Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.0295652800.
Son 90 gün içerisinde, JD Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.01470274
|+743.44%
|30 Gün
|$ +0.0315526262
|+189.16%
|60 Gün
|$ +0.0295652800
|+177.25%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel JD Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.24%
+743.44%
+554.53%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We at JD Coin are different. By different, we mean literally. Our philosophy is enshrined in believing that ‘Small is Good’. Small is good, even in the world of cryptocurrency. When you see the new & upcoming ICOs all announcing large number of coins in exchange for 1 ETH or 1 BTC, you think… wow a good deal, right? Actually not. All they are doing is to somehow sell these coins to you and disappear. One gets ecstatic, when one gets 10,000 coins for 1 ETH with a circulating supply of 10 Billion coins. One starts dreaming that you will be Millionaire, if you invest 4 ETH and if this coin hits $10. But unfortunately with such a large supply you would be holding these coins maybe till your retirement or even longer and waiting for its appreciation. We, at JD Coin are about to change this notion. We are just bringing in 84 million coins. All the currencies having less tokens in circulation have appreciated so quickly in price, or as they say in crypto world, gone to the moon. We want to support the JD Community. To be exclusive. To give the power in your hands. Our suggestion is to look for the circulating supply when you invest in any cryptocurrency. The more diminutive the circulating supply of coins is, the more bigger it is going to look in your wallet in a few months.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 JDC / AUD
A$0.026855444
|1 JDC / GBP
￡0.013677928
|1 JDC / EUR
€0.016179988
|1 JDC / USD
$0.0166804
|1 JDC / MYR
RM0.0750618
|1 JDC / TRY
₺0.593488632
|1 JDC / JPY
¥2.603310028
|1 JDC / RUB
₽1.712409864
|1 JDC / INR
₹1.44368862
|1 JDC / IDR
Rp273.449136576
|1 JDC / PHP
₱0.97663742
|1 JDC / EGP
￡E.0.839357728
|1 JDC / BRL
R$0.101250028
|1 JDC / CAD
C$0.024019776
|1 JDC / BDT
৳2.026501796
|1 JDC / NGN
₦25.94135808
|1 JDC / UAH
₴0.70224484
|1 JDC / VES
Bs0.9007416
|1 JDC / PKR
Rs4.647493048
|1 JDC / KZT
₸8.8489522
|1 JDC / THB
฿0.574472976
|1 JDC / TWD
NT$0.548618356
|1 JDC / CHF
Fr0.015179164
|1 JDC / HKD
HK$0.129773512
|1 JDC / MAD
.د.م0.167471216