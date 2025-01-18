Jellyfish Mobile Fiyatı (JFISH)
Bugün için canlı Jellyfish Mobile (JFISH) fiyatı, 0.03973057 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. JFISH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Jellyfish Mobile Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 56.09K USD
- Gün içindeki Jellyfish Mobile fiyat değişimi +0.95%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Jellyfish Mobile / USD fiyat değişimi, $ +0.00037481.
Son 30 gün içerisinde, Jellyfish Mobile / USD fiyat değişimi, $ -0.0102602329.
Son 60 gün içerisinde, Jellyfish Mobile / USD fiyat değişimi, $ -0.0151920045.
Son 90 gün içerisinde, Jellyfish Mobile / USD fiyat değişimi, $ -0.006817921794596705.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00037481
|+0.95%
|30 Gün
|$ -0.0102602329
|-25.82%
|60 Gün
|$ -0.0151920045
|-38.23%
|90 Gün
|$ -0.006817921794596705
|-14.64%
En güncel Jellyfish Mobile fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.80%
+0.95%
+0.39%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Our Mission At Jellyfish Mobile, our mission is to redefine the boundaries of mobile communication by intertwining the innovation of Web3 technologies with the familiarity of the current telecom infrastructure. Harnessing our pioneering Wallet-On-SIM technology, we have enabled a cold-wallet to operate directly on a SIM card, ensuring it remains isolated from the host device, providing unparalleled security in mobile-based asset storage. We aim to empower individuals, giving them unequivocal digital identity ownership, thus ensuring heightened security and paving the way for a decentralized and transparent mobile future. Our commitment is steadfast: to craft a platform where users are not only shielded from looming threats like SIM-Swap attacks but are also effortlessly integrated into the expansive Web3 ecosystem. Through this synergistic melding of groundbreaking blockchain solutionsand trusted mobile technologies, we are shaping a future where mobile users no longer just communicate but truly own and control their digital experiences.
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