JOBSEEK Fiyatı ($JOBSEEK)
Bugün için canlı JOBSEEK ($JOBSEEK) fiyatı, 0.00372279 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 375.02K USD. $JOBSEEK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
JOBSEEK Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki JOBSEEK fiyat değişimi +1.93%
- Dolaşımdaki arz: 99.89M USD.
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Gün içerisinde, JOBSEEK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, JOBSEEK / USD fiyat değişimi, $ -0.0014442012.
Son 60 gün içerisinde, JOBSEEK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, JOBSEEK / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.93%
|30 Gün
|$ -0.0014442012
|-38.79%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel JOBSEEK fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.25%
+1.93%
-27.65%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$JOBSEEK is a cutting-edge, AI-driven token designed to revolutionize the job-matching and career development landscape. Built on the robust foundations of DeepSeek's advanced artificial intelligence and the high-performance Solana blockchain, $JOBSEEK leverages state-of-the-art AI technologies to streamline and automate the recruitment process, enhance skill verification, and provide secure, transparent, and efficient employment solutions. At its core, $JOBSEEK utilizes DeepSeek's sophisticated AI algorithms to analyze vast amounts of data, including job postings, candidate profiles, and market trends, to deliver highly accurate and personalized job matches. This ensures that both job seekers and employers can connect with the most relevant opportunities and talent, respectively, saving time and resources while maximizing outcomes.
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|1 $JOBSEEK / VND
₫95.45605839
|1 $JOBSEEK / AUD
A$0.0059192361
|1 $JOBSEEK / GBP
￡0.0028293204
|1 $JOBSEEK / EUR
€0.0032760552
|1 $JOBSEEK / USD
$0.00372279
|1 $JOBSEEK / MYR
RM0.0164547318
|1 $JOBSEEK / TRY
₺0.1416893874
|1 $JOBSEEK / JPY
¥0.5363423553
|1 $JOBSEEK / RUB
₽0.3099222675
|1 $JOBSEEK / INR
₹0.320532219
|1 $JOBSEEK / IDR
Rp63.0981261285
|1 $JOBSEEK / KRW
₩5.2880370555
|1 $JOBSEEK / PHP
₱0.2120873463
|1 $JOBSEEK / EGP
￡E.0.1910535828
|1 $JOBSEEK / BRL
R$0.0218155494
|1 $JOBSEEK / CAD
C$0.0051374502
|1 $JOBSEEK / BDT
৳0.4524306687
|1 $JOBSEEK / NGN
₦5.9469336576
|1 $JOBSEEK / UAH
₴0.154123506
|1 $JOBSEEK / VES
Bs0.26431809
|1 $JOBSEEK / PKR
Rs1.0439447718
|1 $JOBSEEK / KZT
₸1.9239006441
|1 $JOBSEEK / THB
฿0.1246762371
|1 $JOBSEEK / TWD
NT$0.1204694844
|1 $JOBSEEK / AED
د.إ0.0136626393
|1 $JOBSEEK / CHF
Fr0.0030154599
|1 $JOBSEEK / HKD
HK$0.0288516225
|1 $JOBSEEK / MAD
.د.م0.034621947
|1 $JOBSEEK / MXN
$0.0754609533