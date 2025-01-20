John Doge Fiyatı (JDOGE)
Bugün için canlı John Doge (JDOGE) fiyatı, 0.02055717 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. JDOGE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
John Doge Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 44.37 USD
- Gün içindeki John Doge fiyat değişimi +2.56%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, John Doge / USD fiyat değişimi, $ +0.00051408.
Son 30 gün içerisinde, John Doge / USD fiyat değişimi, $ -0.0060374804.
Son 60 gün içerisinde, John Doge / USD fiyat değişimi, $ -0.0089880757.
Son 90 gün içerisinde, John Doge / USD fiyat değişimi, $ -0.01611746121986247.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00051408
|+2.56%
|30 Gün
|$ -0.0060374804
|-29.36%
|60 Gün
|$ -0.0089880757
|-43.72%
|90 Gün
|$ -0.01611746121986247
|-43.94%
En güncel John Doge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+2.56%
-30.58%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
John Doge is an utility/meme project on Ton Blockchain. -Watchdoge-scanner offers a fast way to track the complex movements of tokens across the blockchain. Shows all the airdrops and sells from the deployer wallet. http://t.me/WatchdogeTONbot -Dogeployer, a jetton deployer-bot is the only deployer bot on Ton Blockchain http://t.me/DogeployerBot -Ton Tapper bot is a giveaway bot for Ton projects http://t.me/TonTapperBot -John the Bouncer NFTs -Staking, liquidity farming, AMA-lounge, memecoin investment fund
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