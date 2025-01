John Doge (JDOGE) Nedir?

John Doge is an utility/meme project on Ton Blockchain. -Watchdoge-scanner offers a fast way to track the complex movements of tokens across the blockchain. Shows all the airdrops and sells from the deployer wallet. http://t.me/WatchdogeTONbot -Dogeployer, a jetton deployer-bot is the only deployer bot on Ton Blockchain http://t.me/DogeployerBot -Ton Tapper bot is a giveaway bot for Ton projects http://t.me/TonTapperBot -John the Bouncer NFTs -Staking, liquidity farming, AMA-lounge, memecoin investment fund

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

John Doge (JDOGE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi