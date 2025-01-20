Jones GLP Fiyatı (JGLP)
Bugün için canlı Jones GLP (JGLP) fiyatı, 2.9 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. JGLP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Jones GLP Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 26.71 USD
- Gün içindeki Jones GLP fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Jones GLP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Jones GLP / USD fiyat değişimi, $ -0.0437378000.
Son 60 gün içerisinde, Jones GLP / USD fiyat değişimi, $ +0.3500969900.
Son 90 gün içerisinde, Jones GLP / USD fiyat değişimi, $ +0.5564219164285756.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0437378000
|-1.50%
|60 Gün
|$ +0.3500969900
|+12.07%
|90 Gün
|$ +0.5564219164285756
|+23.74%
En güncel Jones GLP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+3.31%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
jGLP is a product of JonesDAO, a protocol that is already listed on CoinGecko. Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options. We deploy vaults that enable one-click access to institutional-grade options strategies while unlocking capital efficiency & liquidity for DeFi options through yield-bearing options-backed asset tokens. Jones recently launched a set of advanced strategy vaults, jGLP & jUSDC, that are built on top of the GMX platform and GLP. These vaults deliver transparent and consistent leveraged yield to users. They work in tandem to amplify the yield generated by GLP for depositors. - jGLP: Smart Leverage on the underlying GLP rewards rate - jUSDC: Transparent USDC yield without the inefficiencies of competing methods Both vaults offer optional auto-compounding. Choosing to auto-compound allows users to mint the jGLP and jUSDC receipt tokens. The jGLP vault accrues yield in ETH, while the jUSDC vault accrues yield in USDC. How do they work? The jGLP and jUSDC vaults are complementary. At a high level, the two Vaults work together by doing the following: 1. Users can deposit GLP or any GLP basket token into the jGLP Vault, and USDC into the jUSDC Vault. 2. The jGLP Vault borrows USDC collateral from the jUSDC Vault to mint more GLP, thereby gaining leverage on its GLP position. 3. The jGLP Vault delivers amplified and transparent real yield to depositors. 4. The jUSDC Vault delivers USDC yield to depositors by receiving a portion of the yield from the GLP strategy built on its collateral. The jGLP Vault only borrows from the jUSDC vault, and does not interact with any other leverage sources. jGLP maintains exposure similar to the broad crypto market (i.e ETH, BTC, etc.) while earning multiples of the base GLP yield. Even better, jGLP uses Smart Leverage, developed with extensive backtesting, to automatically rebalance within an algorithmically determined range.
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|1 JGLP / AUD
A$4.669
|1 JGLP / GBP
￡2.378
|1 JGLP / EUR
€2.813
|1 JGLP / USD
$2.9
|1 JGLP / MYR
RM13.05
|1 JGLP / TRY
₺103.182
|1 JGLP / JPY
¥452.4
|1 JGLP / RUB
₽297.714
|1 JGLP / INR
₹250.995
|1 JGLP / IDR
Rp47,540.976
|1 JGLP / PHP
₱169.795
|1 JGLP / EGP
￡E.145.928
|1 JGLP / BRL
R$17.603
|1 JGLP / CAD
C$4.176
|1 JGLP / BDT
৳352.321
|1 JGLP / NGN
₦4,510.08
|1 JGLP / UAH
₴122.09
|1 JGLP / VES
Bs156.6
|1 JGLP / PKR
Rs807.998
|1 JGLP / KZT
₸1,538.45
|1 JGLP / THB
฿99.789
|1 JGLP / TWD
NT$95.381
|1 JGLP / CHF
Fr2.639
|1 JGLP / HKD
HK$22.562
|1 JGLP / MAD
.د.م29.116