JOOPS Fiyatı (JOOPS)
Bugün için canlı JOOPS (JOOPS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 12.73K USD. JOOPS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
JOOPS Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 23.18K USD
- Gün içindeki JOOPS fiyat değişimi -5.30%
- Dolaşımdaki arz: 7.98B USD.
MEXC'deki JOOPS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, JOOPS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, JOOPS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, JOOPS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, JOOPS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, JOOPS / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-5.30%
|30 Gün
|$ 0
|-8.82%
|60 Gün
|$ 0
|+13.24%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel JOOPS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-8.12%
-5.30%
-21.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Joops will launch with 300 electric rental scooters nestled in the vibrant streets of the U.K. After each successful launch we will continue to deploy our scooters in every major city across the globe. When we build each scooter we will create a unique NFT that represents proof of ownership for that specific scooter. This isn't your ordinary NFT; It has been programmed with a smart contract that funnels 50% of the assigned scooter's monthly rental revenue directly into the pockets of the NFT holder. Each unique NFT represents proof of ownership and demonstrates a forward-thinking approach that blends the physical and digital worlds. This revenue-sharing model transforms NFT holders into business partners, fostering a sense of community and shared success For example, you could live in the U.S. and earn money from a scooter rented out in London by simply owning a Joops NFT. We take care of all the logistics, making it a hassle-free way for NFT owners worldwide to earn a passive income. JOOPS Token Joops introduces a multifaceted utility for its token. From acting as a share in the revenue to being accepted as payment for rentals with exclusive discounts, the token provides real-world benefits. The deflationary model with buybacks and burns funded by profits adds an additional layer of investor-friendly dynamics. Staking and Governance The opportunity to stake Joops tokens and earn up to 100% A.P.Y. creates an attractive incentive for long-term investors. Furthermore, the inclusion of governance votes allows token holders to actively participate in shaping the Joops ecosystem. Fair Token Distribution Joops' commitment to a fair and impartial token distribution, avoiding traditional funding mechanisms like VC or seed sales, demonstrates a dedication to inclusivity and community involvement.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 JOOPS / AUD
A$--
|1 JOOPS / GBP
￡--
|1 JOOPS / EUR
€--
|1 JOOPS / USD
$--
|1 JOOPS / MYR
RM--
|1 JOOPS / TRY
₺--
|1 JOOPS / JPY
¥--
|1 JOOPS / RUB
₽--
|1 JOOPS / INR
₹--
|1 JOOPS / IDR
Rp--
|1 JOOPS / PHP
₱--
|1 JOOPS / EGP
￡E.--
|1 JOOPS / BRL
R$--
|1 JOOPS / CAD
C$--
|1 JOOPS / BDT
৳--
|1 JOOPS / NGN
₦--
|1 JOOPS / UAH
₴--
|1 JOOPS / VES
Bs--
|1 JOOPS / PKR
Rs--
|1 JOOPS / KZT
₸--
|1 JOOPS / THB
฿--
|1 JOOPS / TWD
NT$--
|1 JOOPS / CHF
Fr--
|1 JOOPS / HKD
HK$--
|1 JOOPS / MAD
.د.م--