Judgment AI Fiyatı (JMTAI)
Bugün için canlı Judgment AI (JMTAI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 16.66K USD. JMTAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Judgment AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 102.27 USD
- Gün içindeki Judgment AI fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 442.00M USD.
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Gün içerisinde, Judgment AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Judgment AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Judgment AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Judgment AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-11.12%
|60 Gün
|$ 0
|-18.48%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Judgment AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-5.60%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is Judgment AI ? Judgment AI is the AI-based juridical services platform in the cryptocurrency industry, established with the goal of expanding and facilitating customer affairs. Solution Judgment AI By combining machine learning algorithms, natural language processing, and data analytics, the platform streamlines legal processes, reduces costs, and enhances the accuracy and efficiency of legal decision-making. The AI-powered platform can analyze vast amounts of data, identify patterns, and provide legal professionals with actionable insights and recommendations. Technology The core technologies used by Judgment AI comprise of Natural Language Processing (NLP), Machine Learning (ML), and Deep Learning (DL). NLP is utilized to extract data and information from legal documents and decipher the significance of textual data. ML and DL are used to recognize patterns in legal data and automate the forecasting and decision-making process regarding legal affairs. Furthermore, Judgment AI incorporates advanced security protocols to guarantee the protection of data stored on the platform. How does the Judgment AI ecosystem work? stakeholders and users can engage in financial transactions on the Judgment AI platform using their JMTAI utility tokens. These transactions can include purchasing subscriptions, transfers, and more. Who are the Judgement AI team? The Judgement AI team consists of Robson Alova as the CEO, Kevin Roviland as the CFO, Vinnie Poramews as the CTO, Juliete Topsin as the CMO, Mark Drumio as the Lawyer, and Teresa Kadwin as the Advisor.
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