Jumbo Exchange Fiyatı (JUMBO)
Bugün için canlı Jumbo Exchange (JUMBO) fiyatı, 0.03778298 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. JUMBO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Jumbo Exchange Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 58.96 USD
- Gün içindeki Jumbo Exchange fiyat değişimi +9.44%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Jumbo Exchange / USD fiyat değişimi, $ +0.00325818.
Son 30 gün içerisinde, Jumbo Exchange / USD fiyat değişimi, $ -0.0032712315.
Son 60 gün içerisinde, Jumbo Exchange / USD fiyat değişimi, $ -0.0011955177.
Son 90 gün içerisinde, Jumbo Exchange / USD fiyat değişimi, $ +0.00575886088966963.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00325818
|+9.44%
|30 Gün
|$ -0.0032712315
|-8.65%
|60 Gün
|$ -0.0011955177
|-3.16%
|90 Gün
|$ +0.00575886088966963
|+17.98%
En güncel Jumbo Exchange fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.58%
+9.44%
+15.73%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Jumbo is designed to be the most user-friendly exchange that sets out to eliminate the common struggles people experience when navigating Decentralized Exchanges. Built natively on NEAR, Jumbo sets out to provide UX-friendly AMM DEX experience. Jumbo has a slew of QoL improvement features such as: - Jets Interface embedded visualizer for the best pools - Smart Pools Seamless transition of liquidty from one pool to another. - NFT Pool Rewards Additional rewards can be set up in Pools such as NFTs
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