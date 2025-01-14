Jump Forever Fiyatı (JUMP4EVER)
Bugün için canlı Jump Forever (JUMP4EVER) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 12.43K USD. JUMP4EVER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Jump Forever Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 222.94 USD
- Gün içindeki Jump Forever fiyat değişimi -0.27%
- Dolaşımdaki arz: 1.50T USD.
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Gün içerisinde, Jump Forever / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Jump Forever / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Jump Forever / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Jump Forever / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.27%
|30 Gün
|$ 0
|+44.69%
|60 Gün
|$ 0
|+50.19%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Jump Forever fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.02%
-0.27%
-0.32%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The classic jump game that has now become a blockchain game! $JUMP4EVER is a play2earn (P2E), free-to-play (F2P) and NFT game that promises endless fun and exciting rewards. With $JUMP4EVER, you can either play for free or use your NFT characters to earn even more rewards. The game's native token, $JUMP4EVER, is your ticket to enjoying a classic and addictive jump game. As a play2earn game, your in-game score is converted to $JUMP4EVER tokens, which you can use to level up your gameplay. But that's not all! $JUMP4EVER also offers in-game NFT characters that can help you increase your score and earn even more rewards. By purchasing these unique and valuable characters, you can enhance your gaming experience and earn more tokens in the process. At $JUMP4EVER, we pride ourselves on providing a fun and rewarding gaming experience for players of all levels. So whether you're a seasoned gamer or just starting, join us and experience the excitement of blockchain gaming today!
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