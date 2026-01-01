Bugünkü Justcoin Fiyatı

Bugünkü Justcoin (JUST) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,83 değişim gösterdi. Mevcut JUST / USD dönüşüm oranı JUST başına -- şeklindedir.

Justcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.223,73 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 75,07B JUST şeklindedir. Son 24 saat içinde JUST, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000619 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JUST, son bir saatte -- ve son 7 günde -%9,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Justcoin (JUST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,22K$ 5,22K $ 5,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,96K$ 6,96K $ 6,96K Dolaşım Arzı 75,07B 75,07B 75,07B Toplam Arz 99.962.203.869,80997 99.962.203.869,80997 99.962.203.869,80997

Şu anki Justcoin piyasa değeri $ 5,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JUST arzı 75,07B olup, toplam arzı 99962203869.80997. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,96K.