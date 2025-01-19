Kage Fiyatı (KAGE)
Bugün için canlı Kage (KAGE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. KAGE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kage Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.51 USD
- Gün içindeki Kage fiyat değişimi -13.73%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Kage / USD fiyat değişimi, $ -0.000120144226310374.
Son 30 gün içerisinde, Kage / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kage / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kage / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000120144226310374
|-13.73%
|30 Gün
|$ 0
|-5.86%
|60 Gün
|$ 0
|-40.08%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Kage fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.26%
-13.73%
-0.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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