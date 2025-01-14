Kapsa Fiyatı (KAPSA)
Bugün için canlı Kapsa (KAPSA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 71.87K USD. KAPSA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kapsa Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 42.72K USD
- Gün içindeki Kapsa fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 28.70B USD.
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Gün içerisinde, Kapsa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kapsa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kapsa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kapsa / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
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|$ 0
|-0.40%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Kapsa, as described, is a KRC20 project that has been launched on the Kaspa blockDAG, aiming to address the complexities and perceived exclusivity of the Kaspa network by making it more accessible and beginner-friendly. The Kaspa blockDAG itself is known for its technical sophistication, employing the GHOSTDAG protocol, which is a generalization of the Nakamoto consensus designed to handle parallel blocks, leading to high block rates and instant transaction finality. However, this technical advancement can be off-putting for those new to cryptocurrency due to its complexity. Kapsa's initiative to be community-driven and fair-launched without pre-minting or pre-sales supports the ethos of inclusivity and fairness, encouraging broader participation without the pitfalls often associated with centralized token distribution. This approach aligns with the broader goals of the Kaspa ecosystem, which emphasizes decentralization, security, and scalability, aiming to be a leading Layer-1 solution. By focusing on creating an environment that's more welcoming to beginners, Kapsa could potentially increase adoption and understanding of the Kaspa technology, thereby highlighting its promising aspects in a more accessible manner.
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