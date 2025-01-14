KarateCat Fiyatı (KCAT)
Bugün için canlı KarateCat (KCAT) fiyatı, 0.00000265 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 26.55K USD. KCAT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KarateCat Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 63.79 USD
- Gün içindeki KarateCat fiyat değişimi +0.35%
- Dolaşımdaki arz: 10.00B USD.
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Gün içerisinde, KarateCat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KarateCat / USD fiyat değişimi, $ -0.0000008535.
Son 60 gün içerisinde, KarateCat / USD fiyat değişimi, $ -0.0000011204.
Son 90 gün içerisinde, KarateCat / USD fiyat değişimi, $ -0.0000011147135768928166.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.35%
|30 Gün
|$ -0.0000008535
|-32.20%
|60 Gün
|$ -0.0000011204
|-42.28%
|90 Gün
|$ -0.0000011147135768928166
|-29.60%
En güncel KarateCat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+0.35%
-16.61%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Wax on, wax off. Master the art of memecoin with $KCAT. $KCAT is set to become the next major memecoin on the Solana blockchain, distinguished by its noble mission to create a positive impact in the real world by supporting animals and pet-related charities. At the heart of $KCAT is a deep commitment to animal welfare, making it more than just a memecoin but a force for good. $KCAT offers a range of innovative features designed to ensure its success and create a lasting positive impact on the world. Here are the key features that set $KCAT apart: MarketCap-staged global charity and research initiatives that will grab the attention of millions of people Scarcity mechanism at the core of the project (staking with burning mechanism) Pre-agreed listings on top-tier exchanges No perpetual trading for the first stage. $KCAT NFT Series in partnership with celebrities One-year-long $KCAT airdrop campaign to attract millions of new holders Partnerships with the biggest crypto projects
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|1 KCAT / AUD
A$0.0000042665
|1 KCAT / GBP
￡0.000002173
|1 KCAT / EUR
€0.0000025705
|1 KCAT / USD
$0.00000265
|1 KCAT / MYR
RM0.000011925
|1 KCAT / TRY
₺0.0000940485
|1 KCAT / JPY
¥0.000417958
|1 KCAT / RUB
₽0.0002736125
|1 KCAT / INR
₹0.0002293575
|1 KCAT / IDR
Rp0.043442616
|1 KCAT / PHP
₱0.000155714
|1 KCAT / EGP
￡E.0.000133719
|1 KCAT / BRL
R$0.0000160855
|1 KCAT / CAD
C$0.0000037895
|1 KCAT / BDT
৳0.0003223195
|1 KCAT / NGN
₦0.0041148935
|1 KCAT / UAH
₴0.0001121215
|1 KCAT / VES
Bs0.00014045
|1 KCAT / PKR
Rs0.000739191
|1 KCAT / KZT
₸0.001406567
|1 KCAT / THB
฿0.0000921405
|1 KCAT / TWD
NT$0.000087503
|1 KCAT / CHF
Fr0.0000024115
|1 KCAT / HKD
HK$0.000020617
|1 KCAT / MAD
.د.م0.0000266855