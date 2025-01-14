Kawaii Islands Fiyatı (KWT)
Bugün için canlı Kawaii Islands (KWT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 110.40K USD. KWT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kawaii Islands Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 53.51 USD
- Gün içindeki Kawaii Islands fiyat değişimi +1.81%
- Dolaşımdaki arz: 308.17M USD.
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Gün içerisinde, Kawaii Islands / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kawaii Islands / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kawaii Islands / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kawaii Islands / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.81%
|30 Gün
|$ 0
|-8.58%
|60 Gün
|$ 0
|-0.50%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Kawaii Islands fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+1.81%
-9.65%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Kawaii Islands is a NFT play-to-earn game that creates a fantasy universe on the cloud for multi players to experience a whole set of simulation gaming including designing, building, crafting, farming and social networking. Especially, by gamifying several DeFi mechanisms, Kawaii Islands will bring players a new dimension of mixed entertainment and earning. The project is a collaboration between Imba Games Studio, a leading game development studio with over 14 million customers from more than 6 years of game development experience and a new strategic partner Oraichain, the world’s first AI-powered data oracle and ecosystem for blockchains. After the official announcement of its development on August 4 2021, Kawaii Islands has been receiving positive reception from both investors and its base community, successfully raising 2.4 million USD in private token sale. On September 15 2021, Kawaii Islands launched its first pre-sale event for in-game assets and ended with a sell-out of 600 starter packs in less than 1 minute each lot. Another sell-out of 1500 packs followed a week after that on September 22.
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