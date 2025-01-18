KB Chain Fiyatı (KBC)
Bugün için canlı KB Chain (KBC) fiyatı, 1.8 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. KBC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KB Chain Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 309.51K USD
- Gün içindeki KB Chain fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, KB Chain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KB Chain / USD fiyat değişimi, $ 0.0000000000.
Son 60 gün içerisinde, KB Chain / USD fiyat değişimi, $ 0.0000000000.
Son 90 gün içerisinde, KB Chain / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
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|30 Gün
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 Gün
|$ 0.0000000000
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|90 Gün
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
KBC foundation is team of expert developers and marketing advisers who serves as the backbone of foundation, providing the infrastructure and protocols to make KBC blockchain as a secure, transparent, and immutable transactions across a distributed ledger system. It establishes the fundamental principles and guidelines for blockchain development, fostering innovation, trust, and collaboration within the blockchain ecosystem.
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|1 KBC / AUD
A$2.898
|1 KBC / GBP
￡1.476
|1 KBC / EUR
€1.746
|1 KBC / USD
$1.8
|1 KBC / MYR
RM8.1
|1 KBC / TRY
₺63.774
|1 KBC / JPY
¥281.286
|1 KBC / RUB
₽184.482
|1 KBC / INR
₹155.844
|1 KBC / IDR
Rp29,508.192
|1 KBC / PHP
₱105.39
|1 KBC / EGP
￡E.90.72
|1 KBC / BRL
R$10.98
|1 KBC / CAD
C$2.592
|1 KBC / BDT
৳218.7
|1 KBC / NGN
₦2,803.734
|1 KBC / UAH
₴75.798
|1 KBC / VES
Bs97.2
|1 KBC / PKR
Rs501.804
|1 KBC / KZT
₸955.404
|1 KBC / THB
฿61.902
|1 KBC / TWD
NT$59.202
|1 KBC / CHF
Fr1.638
|1 KBC / HKD
HK$14.004
|1 KBC / MAD
.د.م18.072