Keeta Fiyatı (KTA)
Bugün için canlı Keeta (KTA) fiyatı, 0.142096 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 56.80M USD. KTA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Keeta Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Keeta fiyat değişimi +14.46%
- Dolaşımdaki arz: 400.00M USD.
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Gün içerisinde, Keeta / USD fiyat değişimi, $ +0.0179528.
Son 30 gün içerisinde, Keeta / USD fiyat değişimi, $ +1.2767072811.
Son 60 gün içerisinde, Keeta / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Keeta / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0179528
|+14.46%
|30 Gün
|$ +1.2767072811
|+898.48%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Keeta fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+4.79%
+14.46%
-6.99%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Keeta is a high-performance layer-1 blockchain designed to unify transactions across different blockchains and fiat payment systems, eliminating the need for costly intermediaries, reducing fees, and enabling near-instant settlements. With 400-millisecond transaction finality and the ability to process 10 million transactions per second, Keeta sets a new industry benchmark for speed and scalability. Founded in 2022 and backed by Eric Schmidt, the former CEO of Google, Keeta has been engineered to meet the stringent regulatory and operational requirements of financial institutions. Its advanced on-chain compliance protocols, including KYC and AML, ensure security and regulatory adherence. Keeta’s architecture natively supports asset tokenization and digital identity, making it an ideal platform for stablecoins and real-world asset transfers. By facilitating cross-chain transactions and interoperability with existing payment systems, Keeta bridges the gap between cryptocurrencies and fiat, enabling a secure, efficient, and compliant global financial ecosystem.
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