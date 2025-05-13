KENKA METAVERSE Fiyatı (KENKA)
Bugün için canlı KENKA METAVERSE (KENKA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. KENKA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KENKA METAVERSE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki KENKA METAVERSE fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, KENKA METAVERSE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KENKA METAVERSE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KENKA METAVERSE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KENKA METAVERSE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+3.98%
|60 Gün
|$ 0
|-12.91%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel KENKA METAVERSE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-0.86%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
With over 3 million existing users, Kenkado is an RPG game app where players aim to become the toughest fighter. This game is extremely popular in Japan, where it has collaborated with many anime and martial art fighters. KENKA-DO METAVERSE will be an NFT game derived from this app game and reskinned with new characters and new setting. KENKA-DO METAVERSE will be a Play to Earn NFT game set 10 years after the world of "Kenkado Zenkoku Furyo Banzuke" where battles unfold around the world in the metaverse
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