Kento Fiyatı (KNTO)
Bugün için canlı Kento (KNTO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. KNTO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kento Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 85.88 USD
- Gün içindeki Kento fiyat değişimi +2.81%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki KNTO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KNTO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Kento / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kento / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kento / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kento / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.81%
|30 Gün
|$ 0
|-13.15%
|60 Gün
|$ 0
|-37.66%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Kento fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+2.81%
+0.92%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Kento Coin community is built on principles of camaraderie, generosity, and education about cryptocurrency, alongside a passion for fundraising, humor, meme creation, and embracing the unconventional. We are fervently dedicated to promoting Kento as a credible alternative to traditional fiat currencies, fostering an ecosystem that grows dynamically and aims to position Kento as a widely utilized currency by the people, for the people, all while preserving its reputation as the most enjoyable cryptocurrency. Central to Kento is its practicality, warmth, inclusivity, and dependability. We extend a warm invitation for you to become a part of our lively community and contribute to our collective goal of establishing Kento as the preferred currency choice across the globe.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 KNTO / AUD
A$--
|1 KNTO / GBP
￡--
|1 KNTO / EUR
€--
|1 KNTO / USD
$--
|1 KNTO / MYR
RM--
|1 KNTO / TRY
₺--
|1 KNTO / JPY
¥--
|1 KNTO / RUB
₽--
|1 KNTO / INR
₹--
|1 KNTO / IDR
Rp--
|1 KNTO / PHP
₱--
|1 KNTO / EGP
￡E.--
|1 KNTO / BRL
R$--
|1 KNTO / CAD
C$--
|1 KNTO / BDT
৳--
|1 KNTO / NGN
₦--
|1 KNTO / UAH
₴--
|1 KNTO / VES
Bs--
|1 KNTO / PKR
Rs--
|1 KNTO / KZT
₸--
|1 KNTO / THB
฿--
|1 KNTO / TWD
NT$--
|1 KNTO / CHF
Fr--
|1 KNTO / HKD
HK$--
|1 KNTO / MAD
.د.م--