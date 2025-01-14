KEWL EXCHANGE Fiyatı (KWL)
Bugün için canlı KEWL EXCHANGE (KWL) fiyatı, 0.723466 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 84.65K USD. KWL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KEWL EXCHANGE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 14.14K USD
- Gün içindeki KEWL EXCHANGE fiyat değişimi -10.00%
- Dolaşımdaki arz: 117.00K USD.
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Gün içerisinde, KEWL EXCHANGE / USD fiyat değişimi, $ -0.08039655294509068.
Son 30 gün içerisinde, KEWL EXCHANGE / USD fiyat değişimi, $ -0.3788499161.
Son 60 gün içerisinde, KEWL EXCHANGE / USD fiyat değişimi, $ -0.2066642847.
Son 90 gün içerisinde, KEWL EXCHANGE / USD fiyat değişimi, $ -0.6402634215780678.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.08039655294509068
|-10.00%
|30 Gün
|$ -0.3788499161
|-52.36%
|60 Gün
|$ -0.2066642847
|-28.56%
|90 Gün
|$ -0.6402634215780678
|-46.94%
En güncel KEWL EXCHANGE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.23%
-10.00%
-24.05%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system.
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|1 KWL / AUD
A$1.16478026
|1 KWL / GBP
￡0.58600746
|1 KWL / EUR
€0.70176202
|1 KWL / USD
$0.723466
|1 KWL / MYR
RM3.255597
|1 KWL / TRY
₺25.67580834
|1 KWL / JPY
¥113.89525238
|1 KWL / RUB
₽74.32889684
|1 KWL / INR
₹62.65939026
|1 KWL / IDR
Rp11,860.09646304
|1 KWL / PHP
₱42.33723032
|1 KWL / EGP
￡E.36.54226766
|1 KWL / BRL
R$4.40590794
|1 KWL / CAD
C$1.03455638
|1 KWL / BDT
৳87.9372923
|1 KWL / NGN
₦1,121.64721708
|1 KWL / UAH
₴30.6749584
|1 KWL / VES
Bs38.343698
|1 KWL / PKR
Rs201.6299742
|1 KWL / KZT
₸384.20385396
|1 KWL / THB
฿25.08980088
|1 KWL / TWD
NT$23.91778596
|1 KWL / CHF
Fr0.65835406
|1 KWL / HKD
HK$5.62856548
|1 KWL / MAD
.د.م7.29977194