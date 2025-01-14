KHADIJA Fiyatı (KHA)
Bugün için canlı KHADIJA (KHA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 20.60K USD. KHA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KHADIJA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.61 USD
- Gün içindeki KHADIJA fiyat değişimi +3.67%
- Dolaşımdaki arz: 999.62M USD.
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Gün içerisinde, KHADIJA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KHADIJA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KHADIJA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KHADIJA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.67%
|30 Gün
|$ 0
|-17.84%
|60 Gün
|$ 0
|-24.47%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel KHADIJA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.85%
+3.67%
-13.70%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The KHA Token is a unique meme coin that represents a Muslim girl and adheres to 100% halal standards, making it an ethical and community-focused cryptocurrency. It is designed to reflect and support the values of the global Muslim community, promoting principles of fairness, transparency, and halal business practices. The token aims to provide a fun yet meaningful way for users to engage with cryptocurrency, knowing that it aligns with Islamic ethical standards. Through KHA Token, the project aspires to create a space where holders can feel confident that their participation in the crypto space is aligned with their faith and values. Additionally, the token may serve as a community-building tool, where users can support halal initiatives, contribute to charitable causes, and partake in a growing ecosystem that respects Islamic principles in finance and commerce.
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