Kindred Fiyatı (KND)
Bugün için canlı Kindred (KND) fiyatı, 0.00022094 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. KND / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kindred Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 177.92 USD
- Gün içindeki Kindred fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Kindred / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kindred / USD fiyat değişimi, $ -0.0000110093.
Son 60 gün içerisinde, Kindred / USD fiyat değişimi, $ -0.0000132831.
Son 90 gün içerisinde, Kindred / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0000110093
|-4.98%
|60 Gün
|$ -0.0000132831
|-6.01%
|90 Gün
|$ 0
|--
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Kindred is an innovative decentralized platform designed to enable anonymous cross-chain swaps between major blockchains, offering enhanced privacy, security, and interoperability. With Kindred, users can seamlessly exchange digital assets across different blockchain networks while ensuring their transactions remain untraceable. When you perform a swap, Kindred ensures your transaction remains anonymous by breaking the link between the sender and receiver. The decentralized escrow system makes it impossible to trace the origin or destination of your funds, providing the maximum amount of privacy.
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|1 KND / AUD
A$0.0003490852
|1 KND / GBP
￡0.000176752
|1 KND / EUR
€0.000209893
|1 KND / USD
$0.00022094
|1 KND / MYR
RM0.0009655078
|1 KND / TRY
₺0.0078743016
|1 KND / JPY
¥0.0344732682
|1 KND / RUB
₽0.0215880474
|1 KND / INR
₹0.0190406092
|1 KND / IDR
Rp3.5635478882
|1 KND / PHP
₱0.012869755
|1 KND / EGP
￡E.0.0111088632
|1 KND / BRL
R$0.0013057554
|1 KND / CAD
C$0.0003159442
|1 KND / BDT
৳0.0268928168
|1 KND / NGN
₦0.3441427722
|1 KND / UAH
₴0.0092618048
|1 KND / VES
Bs0.01237264
|1 KND / PKR
Rs0.0614566704
|1 KND / KZT
₸0.1142392364
|1 KND / THB
฿0.007412537
|1 KND / TWD
NT$0.0072335756
|1 KND / CHF
Fr0.000198846
|1 KND / HKD
HK$0.0017189132
|1 KND / MAD
.د.م0.0022005624