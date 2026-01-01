Bugünkü Kira AI Fiyatı

Bugünkü Kira AI (KIRA) fiyatı $ 0,00503228 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut KIRA / USD dönüşüm oranı KIRA başına $ 0,00503228 şeklindedir.

Kira AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.032,28 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00M KIRA şeklindedir. Son 24 saat içinde KIRA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,257228 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00489433 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KIRA, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kira AI (KIRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,03K$ 5,03K $ 5,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,03K$ 5,03K $ 5,03K Dolaşım Arzı 1,00M 1,00M 1,00M Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki Kira AI piyasa değeri $ 5,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KIRA arzı 1,00M olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,03K.