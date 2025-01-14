KittenWifHat Fiyatı (KITTENWIF)
Bugün için canlı KittenWifHat (KITTENWIF) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 819.83K USD. KITTENWIF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KittenWifHat Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 31.83 USD
- Gün içindeki KittenWifHat fiyat değişimi -2.46%
- Dolaşımdaki arz: 998.69M USD.
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Gün içerisinde, KittenWifHat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KittenWifHat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KittenWifHat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KittenWifHat / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.46%
|30 Gün
|$ 0
|-17.19%
|60 Gün
|$ 0
|-18.30%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel KittenWifHat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.82%
-2.46%
-15.84%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
KittenWifHat is simply a Kitten wif a hat, Let's add hats to the cat. KittenWifHat is DogWifHat's biggest competitor! Pouncing into the Crypto Universe KittenWifhat ($KITTENWIF) emerges from the heart of the internet's obsession with all things cute and fluffy. It transcends being merely a meme token; it's a lifestyle choice crafted on the speedy Solana network, promising whisker-quick transactions and a basketful of opportunities to enter the world of digital finance with a smile. A Token Born from Meme Majesty and Cat Kingdoms In a sprawling digital landscape where memes reign supreme and cats are kings, KittenWifhat dares to combine giggles with gains. Powered by Solana's sleek blockchain technology, it's fast, fun, and furry—everything the crypto world didn't know it needed. Vision and Mission: A Tail of Crypto Unity Our vision is simple: to make you purr with delight at your portfolio. How? By building a meow-nificent community around KittenWifhat, making crypto as accessible as a kitten video, and embedding utility in the most delightful ways imaginable. Objectives: Herding a vibrant community of crypto-kitties. Scratching the itch for a crypto that's both a meme and a dream. Unleashing the potential of purr-sonal finance with a giggle. Features: Whisker-quick transactions: Because waiting is for dogs. Furball-proof security: Safe as a cat in a sunbeam. Community treats: Earn tokens for being pawsome with community contests.
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