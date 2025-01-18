Kiverse Token Fiyatı (KIVR)
Bugün için canlı Kiverse Token (KIVR) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. KIVR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kiverse Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.80 USD
- Gün içindeki Kiverse Token fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Kiverse Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kiverse Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kiverse Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kiverse Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-20.79%
|60 Gün
|$ 0
|-2.13%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Kiverse Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-0.65%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$KIVR (Kiverse Token) serves as the official cryptocurrency within Kiverse Games LLC ecosystem, offering users seamless transactions and interactions in our optional gaming pools. With a capped supply of 100 billion tokens on the Base blockchain (ERC20), $KIVR ensures sustainability and value. Users can participate in monthly gaming competitions, paying with $KIVR into the respective games pool. Think of this like a “battle pass” or “season pass” where you will have access to join in the competitions for that game. At the end of the month the game pools pay out $KIVR to the winners. They cam claim their winnings at any time.
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