KlaySwap Protocol Logosu

KlaySwap Protocol Fiyatı (KSP)

USD

KlaySwap Protocol (KSP) Canlı Fiyat Grafiği

$0.179307
$0.179307$0.179307
+8.50%(1D)

Bugünkü KlaySwap Protocol (KSP) Fiyatı

Bugün için canlı KlaySwap Protocol (KSP) fiyatı, 0.179293 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. KSP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KlaySwap Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 40.24K USD
- Gün içindeki KlaySwap Protocol fiyat değişimi +8.51%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

MEXC'deki KSP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KSP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında KlaySwap Protocol (KSP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, KlaySwap Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0.01405856.
Son 30 gün içerisinde, KlaySwap Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0115312651.
Son 60 gün içerisinde, KlaySwap Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0052724513.
Son 90 gün içerisinde, KlaySwap Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0098749252759832.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.01405856+8.51%
30 Gün$ -0.0115312651-6.43%
60 Gün$ -0.0052724513-2.94%
90 Gün$ -0.0098749252759832-5.22%

KlaySwap Protocol (KSP) Fiyat Analizi

En güncel KlaySwap Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.163661
$ 0.163661$ 0.163661

$ 0.182385
$ 0.182385$ 0.182385

$ 92.55
$ 92.55$ 92.55

+2.32%

+8.51%

+18.86%

KlaySwap Protocol (KSP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 40.24K
$ 40.24K$ 40.24K

0.00
0.00 0.00

KlaySwap Protocol (KSP) Nedir?

Open source, Non-Custodial Instant swap protocol for klaytn DeFI

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

KlaySwap Protocol (KSP) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: KlaySwap Protocol (KSP) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

KSP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KSP / AUD
A$0.28866173
1 KSP / GBP
0.14702026
1 KSP / EUR
0.17391421
1 KSP / USD
$0.179293
1 KSP / MYR
RM0.8068185
1 KSP / TRY
6.35235099
1 KSP / JPY
¥28.01811711
1 KSP / RUB
18.37573957
1 KSP / INR
15.52318794
1 KSP / IDR
Rp2,939.22903792
1 KSP / PHP
10.49760515
1 KSP / EGP
￡E.9.0363672
1 KSP / BRL
R$1.0936873
1 KSP / CAD
C$0.25818192
1 KSP / BDT
21.7840995
1 KSP / NGN
279.27215559
1 KSP / UAH
7.55002823
1 KSP / VES
Bs9.681822
1 KSP / PKR
Rs49.98330254
1 KSP / KZT
95.16513854
1 KSP / THB
฿6.16588627
1 KSP / TWD
NT$5.89694677
1 KSP / CHF
Fr0.16315663
1 KSP / HKD
HK$1.39489954
1 KSP / MAD
.د.م1.80010172