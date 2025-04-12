Klear Fiyatı (KLEAR)
Bugün için canlı Klear (KLEAR) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. KLEAR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Klear Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Klear fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Klear / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Klear / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Klear / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Klear / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-79.05%
|60 Gün
|$ 0
|-95.71%
|90 Gün
|$ 0
|--
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
KLEAR is the native token of the Klear Network, a decentralized Layer 1 blockchain designed to disrupt traditional banking infrastructure and revolutionize cross-border payments. Built as a subnet on Avalanche, Klear provides seamless, low-cost, and real-time fiat-stablecoin conversions, empowering users to transact globally without reliance on outdated financial systems. The KLEAR token powers the network’s ecosystem by enabling: Transaction Fees: Users pay fees in KLEAR for faster, cost-effective payments. Staking Rewards: Token holders can stake $KLEAR to secure the network and earn passive income from transaction fees. Governance: $KLEAR holders influence key network decisions and upgrades. Liquidity Incentives: Rewards for liquidity providers facilitating fiat-stablecoin conversions. Designed for scalability, speed, and accessibility, the Klear Network is built to serve underbanked populations and emerging markets while enabling financial inclusion and decentralized payment solutions. Tokenomics: KLEAR has a fixed supply, ensuring scarcity and long-term value as adoption grows. By holding KLEAR, users gain early access to the future of decentralized payments and global financial innovation.
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