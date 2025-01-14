KOAK Fiyatı (KOAK)
Bugün için canlı KOAK (KOAK) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 101.74K USD. KOAK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KOAK Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.43K USD
- Gün içindeki KOAK fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 4.00B USD.
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Gün içerisinde, KOAK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KOAK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KOAK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KOAK / USD fiyat değişimi, $ 0.
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
KOAK is the first fair-launched duck on the KRC20 Ecosystem, aiming to build a strong family like community along side creating multiple charity partnerships to create a real world use! KOAK is inspired by the world famous "the duck song" which went viral many years ago...After all the fame, KOAK is back to take his community back to the top...THE MOON! With the theme being "KOAK's Bar" we use this as a way for community members feeling like KOAK is a safe space for them!
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