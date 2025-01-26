Kolibri USD Logosu

Kolibri USD Fiyatı (KUSD)

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Kolibri USD (KUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$0.869265
$0.869265$0.869265
+0.20%(1D)

Bugünkü Kolibri USD (KUSD) Fiyatı

Bugün için canlı Kolibri USD (KUSD) fiyatı, 0.873742 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. KUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kolibri USD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.99 USD
- Gün içindeki Kolibri USD fiyat değişimi +0.75%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Kolibri USD (KUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kolibri USD / USD fiyat değişimi, $ +0.00648158.
Son 30 gün içerisinde, Kolibri USD / USD fiyat değişimi, $ -0.1007281232.
Son 60 gün içerisinde, Kolibri USD / USD fiyat değişimi, $ -0.1620296872.
Son 90 gün içerisinde, Kolibri USD / USD fiyat değişimi, $ -0.1127454171282324.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00648158+0.75%
30 Gün$ -0.1007281232-11.52%
60 Gün$ -0.1620296872-18.54%
90 Gün$ -0.1127454171282324-11.42%

Kolibri USD (KUSD) Fiyat Analizi

En güncel Kolibri USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.836758
$ 0.836758$ 0.836758

$ 0.877069
$ 0.877069$ 0.877069

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

-0.26%

+0.75%

-3.87%

Kolibri USD (KUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 6.99
$ 6.99$ 6.99

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Kolibri USD (KUSD) Nedir?

Kolibri USD is an algorithmic stablecoin pegged to the US dollar.

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Kolibri USD (KUSD) Kaynağı

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KUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KUSD / AUD
A$1.38051236
1 KUSD / GBP
0.6989936
1 KUSD / EUR
0.8300549
1 KUSD / USD
$0.873742
1 KUSD / MYR
RM3.81825254
1 KUSD / TRY
31.14016488
1 KUSD / JPY
¥136.32996426
1 KUSD / RUB
85.37333082
1 KUSD / INR
75.29908556
1 KUSD / IDR
Rp14,092.61093026
1 KUSD / PHP
50.8954715
1 KUSD / EGP
￡E.43.93174776
1 KUSD / BRL
R$5.16381522
1 KUSD / CAD
C$1.24945106
1 KUSD / BDT
106.35187624
1 KUSD / NGN
1,360.96675146
1 KUSD / UAH
36.62726464
1 KUSD / VES
Bs48.929552
1 KUSD / PKR
Rs243.04007472
1 KUSD / KZT
451.77703852
1 KUSD / THB
฿29.3140441
1 KUSD / TWD
NT$28.60631308
1 KUSD / CHF
Fr0.7863678
1 KUSD / HKD
HK$6.79771276
1 KUSD / MAD
.د.م8.70247032