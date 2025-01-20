kotia Fiyatı (KOT)
Bugün için canlı kotia (KOT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. KOT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
kotia Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 59.21 USD
- Gün içindeki kotia fiyat değişimi -4.89%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, kotia / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, kotia / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, kotia / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, kotia / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.89%
|30 Gün
|$ 0
|+33.82%
|60 Gün
|$ 0
|+9.16%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel kotia fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.10%
-4.89%
-8.69%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Kotia (KOT): A Blend of Speed and Security Kotia (KOT) stands at the forefront of innovation in the world of cryptocurrencies, offering a unique fusion of Proof-of-Stake (PoS) and Proof-of-Work (PoW) consensus mechanisms. This dynamic combination ensures both speed and security, making Kotia a standout player in the digital currency landscape. Key Features: 1. Swift Transactions: Kotia is engineered for speed, allowing users to experience rapid transaction processing. The integration of PoS enhances the efficiency of the network, ensuring quick and seamless transactions. 2. Robust Security: Security is paramount, and Kotia doesn't compromise. The incorporation of PoW adds an extra layer of protection to the network, making it resilient against potential threats and attacks. 3. Hybrid Consensus: By marrying PoS and PoW, Kotia strikes a delicate balance between energy efficiency (PoS) and network security (PoW), creating a well-rounded ecosystem that caters to the diverse needs of its users. 4. User-Friendly Interface: Kotia prioritizes user experience, offering an intuitive and user-friendly interface. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the world of cryptocurrencies, Kotia provides a platform that is accessible to all. 5. Community-Driven Development: The Kotia community plays a pivotal role in shaping the coin's future. A transparent and collaborative development approach ensures that the community's input is considered, fostering a sense of ownership among its users. Embrace the future of digital finance with Kotia – where speed meets security, and innovation knows no bounds.
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