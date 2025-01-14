KRATOM Fiyatı (KRATOM)
Bugün için canlı KRATOM (KRATOM) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11.07K USD. KRATOM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KRATOM Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.34K USD
- Gün içindeki KRATOM fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 997.36M USD.
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Gün içerisinde, KRATOM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KRATOM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KRATOM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KRATOM / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-50.89%
|60 Gün
|$ 0
|-48.52%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel KRATOM fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-3.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$KRATOM is a token created as a rewards protocol for the 45 million-strong Kratom user community. The official website features a claim portal where individuals purchasing Kratom in stores can earn $KRATOM tokens as rewards. The project aims to establish partnerships with reputable Kratom companies to integrate its tooling and tokens as customer incentives. As users of Kratom themselves, the creators of $KRATOM aspire to foster the largest social community of Kratom users, and to contribute to their peers, researchers, and esteemed Kratom organizations.
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