Kroma Staked ETH Logosu

Kroma Staked ETH Fiyatı (SPETH)

USD

Kroma Staked ETH (SPETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3,325.85
$3,325.85$3,325.85
+1.10%(1D)

Bugünkü Kroma Staked ETH (SPETH) Fiyatı

Bugün için canlı Kroma Staked ETH (SPETH) fiyatı, 3,325.85 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SPETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kroma Staked ETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 305.68 USD
- Gün içindeki Kroma Staked ETH fiyat değişimi +1.14%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Kroma Staked ETH (SPETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kroma Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +37.37.
Son 30 gün içerisinde, Kroma Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ -204.1439988500.
Son 60 gün içerisinde, Kroma Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ -91.0970270100.
Son 90 gün içerisinde, Kroma Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +37.37+1.14%
30 Gün$ -204.1439988500-6.13%
60 Gün$ -91.0970270100-2.73%
90 Gün$ 0--

Kroma Staked ETH (SPETH) Fiyat Analizi

En güncel Kroma Staked ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,276.56
$ 3,276.56$ 3,276.56

$ 3,347.38
$ 3,347.38$ 3,347.38

$ 7,603.05
$ 7,603.05$ 7,603.05

-0.02%

+1.14%

-1.35%

Kroma Staked ETH (SPETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 305.68
$ 305.68$ 305.68

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Kroma Staked ETH (SPETH) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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SPETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SPETH / AUD
A$5,254.843
1 SPETH / GBP
2,660.68
1 SPETH / EUR
3,159.5575
1 SPETH / USD
$3,325.85
1 SPETH / MYR
RM14,666.9985
1 SPETH / TRY
118,666.328
1 SPETH / JPY
¥516,271.6955
1 SPETH / RUB
332,152.6395
1 SPETH / INR
286,987.5965
1 SPETH / IDR
Rp53,642,734.4255
1 SPETH / PHP
194,196.3815
1 SPETH / EGP
￡E.167,223.738
1 SPETH / BRL
R$19,689.032
1 SPETH / CAD
C$4,755.9655
1 SPETH / BDT
405,088.53
1 SPETH / NGN
5,172,361.92
1 SPETH / UAH
139,486.149
1 SPETH / VES
Bs186,247.6
1 SPETH / PKR
Rs925,883.3815
1 SPETH / KZT
1,729,508.517
1 SPETH / THB
฿112,180.9205
1 SPETH / TWD
NT$108,522.4855
1 SPETH / CHF
Fr2,993.265
1 SPETH / HKD
HK$25,875.113
1 SPETH / MAD
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