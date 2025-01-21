KROWN Fiyatı (KRW)
Bugün için canlı KROWN (KRW) fiyatı, 0.00000329 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. KRW / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KROWN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.07K USD
- Gün içindeki KROWN fiyat değişimi -3.43%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki KRW / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KRW fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, KROWN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KROWN / USD fiyat değişimi, $ +0.0000010811.
Son 60 gün içerisinde, KROWN / USD fiyat değişimi, $ +0.0000020352.
Son 90 gün içerisinde, KROWN / USD fiyat değişimi, $ +0.0000014264268174965592.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.43%
|30 Gün
|$ +0.0000010811
|+32.86%
|60 Gün
|$ +0.0000020352
|+61.86%
|90 Gün
|$ +0.0000014264268174965592
|+76.54%
En güncel KROWN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.26%
-3.43%
+0.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
KingDeFi is a DeFi project combining two main areas: analytics and monitoring where we provide a market overview, liquidity pool search engine and portfolio tracking to users and farming as we are a yield optimizer project on BSC and Solana. It offers its Knights (= users) an a) Earnings and b) Monitoring function. With the Earnings function, Knights can earn KROWN tokens by providing liquidity and staking directly on the KingDeFi platform. With the Monitoring function, Knights have an overview about all major yield platforms on BSC and Solana and receive automatic suggestions where to receive the best yields based on their token holdings in their wallet. With one click, Knights are easily directed to the best yielding platforms. Knights also have a dashboard showing all key statistics of all major platforms such as highest/lowest APYs, TVL and more. In combination, KingDeFi is the only ""go to"" place you need in order to optimize your farming and staking yields for both, BSC and Solana
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 KRW / AUD
A$0.000005264
|1 KRW / GBP
￡0.0000026649
|1 KRW / EUR
€0.0000031584
|1 KRW / USD
$0.00000329
|1 KRW / MYR
RM0.0000147063
|1 KRW / TRY
₺0.0001171898
|1 KRW / JPY
¥0.0005123517
|1 KRW / RUB
₽0.0003314675
|1 KRW / INR
₹0.0002846508
|1 KRW / IDR
Rp0.0539344176
|1 KRW / PHP
₱0.0001924321
|1 KRW / EGP
￡E.0.0001653883
|1 KRW / BRL
R$0.0000198387
|1 KRW / CAD
C$0.0000047376
|1 KRW / BDT
৳0.0004011497
|1 KRW / NGN
₦0.0051086791
|1 KRW / UAH
₴0.0001389367
|1 KRW / VES
Bs0.00017766
|1 KRW / PKR
Rs0.0009174494
|1 KRW / KZT
₸0.001745345
|1 KRW / THB
฿0.0001120574
|1 KRW / TWD
NT$0.0001077146
|1 KRW / CHF
Fr0.000002961
|1 KRW / HKD
HK$0.0000255962
|1 KRW / MAD
.د.م0.0000329658