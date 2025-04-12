Kryptomon Fiyatı (KMON)
Bugün için canlı Kryptomon (KMON) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 215.24K USD. KMON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kryptomon Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Kryptomon fiyat değişimi +82.19%
- Dolaşımdaki arz: 944.45M USD.
MEXC'deki KMON / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KMON fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Kryptomon / USD fiyat değişimi, $ +0.00010267.
Son 30 gün içerisinde, Kryptomon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kryptomon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kryptomon / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00010267
|+82.19%
|30 Gün
|$ 0
|+88.64%
|60 Gün
|$ 0
|-50.54%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Kryptomon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-12.36%
+82.19%
+107.16%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Kryptomons are digital collectible BEP721 NFT Token monsters built on the BSC blockchain. They can be bought and traded by using our dedicated BEP20 Token (KMON). Breed with other players to create new eggs with exciting traits and new levels of power. At launch, 10,000 unique eggs will be stored in a smart contract on the BSC blockchain and airdropped to the top referring 10K members of our KMON community.Further eggs can be generated by the in game breeding mechanics. Every egg has a unique but mutable genetic code (genotype) and a distinct visual appearance which is stored in the smart contract. The Genetic code is made up of 38 different genotypes that will determine all the aspects - both physical and behavioral - of your creature. Your Kryptomon requires attention and if you fail to take regular care of it it could regress or be frozen, as in real life, where muscle is lost without constant exercise. Like in a Pokemon game KMON trainers will be able to engage their Kryptomons in battles to grow their abilities and win the elite KMON league.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 KMON / VND
₫--
|1 KMON / AUD
A$--
|1 KMON / GBP
￡--
|1 KMON / EUR
€--
|1 KMON / USD
$--
|1 KMON / MYR
RM--
|1 KMON / TRY
₺--
|1 KMON / JPY
¥--
|1 KMON / RUB
₽--
|1 KMON / INR
₹--
|1 KMON / IDR
Rp--
|1 KMON / KRW
₩--
|1 KMON / PHP
₱--
|1 KMON / EGP
￡E.--
|1 KMON / BRL
R$--
|1 KMON / CAD
C$--
|1 KMON / BDT
৳--
|1 KMON / NGN
₦--
|1 KMON / UAH
₴--
|1 KMON / VES
Bs--
|1 KMON / PKR
Rs--
|1 KMON / KZT
₸--
|1 KMON / THB
฿--
|1 KMON / TWD
NT$--
|1 KMON / AED
د.إ--
|1 KMON / CHF
Fr--
|1 KMON / HKD
HK$--
|1 KMON / MAD
.د.م--
|1 KMON / MXN
$--