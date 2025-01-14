Krypton Galaxy Coin Fiyatı (KGC)
Bugün için canlı Krypton Galaxy Coin (KGC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 12.48K USD. KGC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Krypton Galaxy Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 127.85 USD
- Gün içindeki Krypton Galaxy Coin fiyat değişimi -1.58%
- Dolaşımdaki arz: 892.15M USD.
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Gün içerisinde, Krypton Galaxy Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Krypton Galaxy Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Krypton Galaxy Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Krypton Galaxy Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.58%
|30 Gün
|$ 0
|-13.62%
|60 Gün
|$ 0
|-0.18%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Krypton Galaxy Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.86%
-1.58%
-7.96%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
As the first gateway to the blockchain game ecosystem, Krypton guides gamers into blockchain industry by eliminating entry barrier and providing complete infrastructure and truly entartaining games. Through the first innovative promotion system and public chain cooperation plan, Krypton quickly acquires traditional gamers and blockchain native users, providing integrated solutions for blockchain gaming industry. Since its launch in May 2018, Krypton has accumulated 1.4 million users. It has multiple apps, such as Kr Planet and Zilliqa Planet, etc. embeded with built-in wallet, NFT wallet, NFT trading platform and blockchain browser, including lock-up mining, voting and other basic features. Krypton has developed more than a dozen fun blockchain games such as SuperPlayer, Krypton Knight, Krypton Tycoon, Krypton Celebrity, Krypton Quiz, and Krypton Miner, etc.
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|1 KGC / AUD
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|1 KGC / GBP
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|1 KGC / EUR
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Rp--
|1 KGC / PHP
₱--
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|1 KGC / BRL
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|1 KGC / CAD
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|1 KGC / BDT
৳--
|1 KGC / NGN
₦--
|1 KGC / UAH
₴--
|1 KGC / VES
Bs--
|1 KGC / PKR
Rs--
|1 KGC / KZT
₸--
|1 KGC / THB
฿--
|1 KGC / TWD
NT$--
|1 KGC / CHF
Fr--
|1 KGC / HKD
HK$--
|1 KGC / MAD
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